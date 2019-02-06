Специалист прокомментировал новое сверхзвуковое французское оружие

Франция собирается за пять лет разработать свое гиперзвуковое оружие, что позволит стране вступить в «гиперзвуковой клуб», как передает издание The National Interest.

Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что пока что у Франции есть только планы, как пишет НСН.

«Здесь пока не о чем говорить, пока нет изделий, которые поступают на вооружение. В отличие от России. Не хочу гадать. Те опытные образцы, которые США испытывают, известны уже много лет. Пока не ясно, что будет дальше», - отметил эксперт.