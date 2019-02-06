Эксперт рассказал о территориальных разногласиях Сербии и Косово

Косово готово отдать часть своей территории Сербии в качестве платы за окончательное соглашение между Приштиной и Белградом, сообщает издание Gazeta Express.

«Насколько я понял, из заявления Хашима Тачи следует, что речь идёт о корректировке границ. При этом подчеркнув, что она будет незначительной. Это, конечно, можно квалифицировать, как возможность обмена территориями, о чём достаточно давно говорит Белград. Или как возможность демаркации границ, что является классической позицией Приштины о неделимости Косова», - отметил собеседник старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков. Об этом пишет НСН.