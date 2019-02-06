В Латвии запрещена символика СССР и Третьего рейха

Государственная полиция Латвии передала в суд дело о скандале, который произошел 18 ноября, в День Независимости Латвии, около памятника Свободы. Группа людей развернула флаг с символикой, похожей на нацистскую.

Действительно, жители Латвии, 18 ноября 2018 года, с удивлением смотрели на людей, которые несли флаги с символикой нацистов. Многие граждане страны были уверены, что данный «вызов» - «дань памяти» фашизму.

Вернемся в «историю» 18 ноября 2018 года.

В Латвии отмечалось столетие Латвийской Республики, у памятника Свободы несколько мужчин развернули четыре флага. Один из них – государственный флаг Латвии, три других содержали изображения свастик, в том числе напоминающих нацистскую.

Полиция, которая присутствовала на празднике, не вмешивалась в происходящее. Позже, Рижская муниципальная полиция признала, что сотрудники видели «людей с такими флагами». Но, почему же органы правопорядка не вмешались? По мнению «стражей» порядка, ничего противозаконного не происходило.









Позвольте, но законодательством Латвии запрещено использовать на публичных мероприятиях символики СССР и Третьего рейха! Правда есть один нюанс: можно использовать символики тогда, когда цель использования не связана с прославлением тоталитарных режимов. За нарушение этого закона следует штраф в 350 евро или предупреждение.

Почему и вдруг это дело получило огласку?

Были сделаны частными лицами фото, поднялся шум в социальных сетях и в некоторых СМИ.

Обстоятельства инцидента проверяла Полиция безопасности страны, но никаких правонарушений не обнаружила. И дело было передано в Госполицию.

Что выяснила Государственная полиция?

Рассмотрев это дело и обнаружив, что известный в Латвии национал – радикал Игорь Шишкинс, который сформировал в стране нелегальную организацию « Перконкрустс», имеет к этой «акции» непосредственное отношение.

Что грозит г-ну националу – радикалу?

Исключительно….административное наказание, которое будет рассматриваться в суде Латвии 1 марта.

Что такое « Перконкрустс»?

Это латышская националистическая и антисемитски ориентированная организация с фашистской идеологией.

Как тут не вспомнить легендарного русского борца Ивана Поддубного: во время оккупации нацистами города Ейска Иван Максимович открыто ходил по улицам с орденом Трудового Красного Знамени на груди! Немцы с таким пиететом относились к прославленному борцу, что и думать не смели тронуть его!

Так это же Иван Поддубный, которого до сих пор помнит весь мир! Помнит и будет помнить!

А сделать себе пиар, простите, «грязи под ногами» - большого ума не требуется!

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики