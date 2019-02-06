Генерал ВСУ огласил главное достижение армии за четыре года войны с Донбассом

Киевский генерал Михаил Забродский обозначил главное достижение Вооруженных сил Украины за четыре года боевых действий на территории Донбасса. Заявление военачальника приведено в заметке, выложенной отечественными сетевыми СМИ.

Согласно оценке Забродского, процитированного сайтом politexpert.net, на счету ВСУ ряд успехов. Главным из них генерал назвал подготовку плеяды руководителей разного уровня, которые умеют принимать решения.

Весной 2014 года в ответ на государственный переворот в Киеве на востоке Украины были образованы Донецкая и Луганская республики. Вскоре после этого шага новая украинская власть начала силовую операцию против самопровозглашенных государств, конфликт остается неурегулированным до сих пор.

Ранее сегодня сообщалось, что офицер ВСУ выложил в сеть видео уничтожения бронемашины ополченцев ЛНР.