Власти КНР решили отключить нейросеть, выявлявшую коррупцию чиновников

Китайские власти решили отключить искусственный интеллект Zero Trust, который за несколько лет своей работы установил более девяти тысяч фактов коррупции среди китайских госслужащих. В Сан-Франциско предложили запретить технологию распознавания лиц

Zero Trust был введен в действие в 2012 году. Искусственный интеллект отслеживал подозрительные сделки с активами, незаконный переход права собственности, контролировал строительство инфраструктурных объектов и даже был способен выявлять коррупционные схемы. Всего за время своей работы система зафиксировала более 9 000 случаев коррупции среди китайских чиновников.

Так почему же было принято решение отключить столь полезную систему? Дело в том, что ИскИн оказался не в состоянии «объяснить», на основании какой именно совокупности факторов он принял решение признать тот или иной факт коррупции. Zero Trust не мог предоставить следователям всю последовательность данных, которая приводит его к определенному решению. В итоге суды были вынуждены закрывать коррупционные дела за недостатком доказательств, и нечистые на руку чиновники оставались на своих местах.

Стоит отметить, что нейросети, работающие «на благо общества», подвергаются критике все чаще, пишет Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».