В Кремле обеспокоены информацией о претензиях Украины к Медведчуку

В Кремле обеспокоены информацией о претензиях украинских властей к лидеру общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктору Медведчуку. Дмитрий Песков заявил сегодня, что если в отношении Медведчука будет возбуждено уголовное дело, это следует расценивать как "очередную политическую репрессию".

На Украине в отношении Медведчука возбуждено дело о госизмене

Он назвал "весьма тревожной" информацию по поводу претензий Украины к политику, - передает РБК.

5 февраля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган рассказала, что в прокуратуру обратился депутат Верховный рады и призвал проверить слова Медведчука о создании на Украине автономного региона Донбасса.