Видео уничтожения ВСУ бронемашины ополченцев ЛНР опубликовал украинский офицер

В сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение военными Вооруженных сил Украины бронированного автомобиля ополченцев непризнанной ЛНР. Роликом поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Представитель украинской армии утверждает, что накануне защитники республики, используя бронемашину, попытались захватить один из наблюдательных пунктов ВСУ на территории Луганской области. Киевские силовики уничтожили транспортное средство противотанковой ракетой. В результате атаки погибли двое ополченцев, еще восемь получили ранения, написал Штефан в Facebook. Такие же сведения содержатся в сводке, которую распространил штаб военной операции Киева в Донбассе.

Ранее сегодня сообщалось, что американские аналитики обозначили самый вероятный сценарий развития конфликта на востоке Украины. С соответствующим заявлением выступили в организации Stratfor.