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Следком возбудил уголовное дело против руководства украинской полиции

6 февраля 2019, 14:39 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Следком возбудил уголовное дело против руководства украинской полиции

Возбуждено уголовное дело против должностных лиц правоохранительных органов официального Киева. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.

Это уголовное дело, скорее, можно назвать встречной инициативой на действия украинских силовиков. Кто именно стал фигурантом «уголовки» следкома не сообщается. Пресс-служба сформулировала лишь повод для возбуждения дела. Должностные лица правоохранительных органов Украины возбудили уголовное дело против следователя следкома, который добыл доказательства участия украинской политической элиты в войне на Кавказе.

Ранее следком инициировал расследование деятельности четырех представителей украинского истеблишмента: Дмитрия Корчинского, Арсения Яценюка, Игоря Мазура и Дмитрия Яроша. Сообщается, что следователям удалось получить «неопровержимые доказательства причастности указанных граждан Украины к преступной деятельности бандформирований и участию в боестолкновениях на стороне боевиков на Северном Кавказе».

Доказательная база была оформлена в процессуальные документы. Следком направил их в компетентные органы.

В ответ на это правоохранительные органы официального Киева возбудили уголовное дело против российского следователя, который занимался кавказской историей Яроша, Яценюка, Мазура и Корчинского.

Ответное уголовное дело следкома против украинского уголовного дела против российского следователя было возбуждено по части второй статьи 229 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

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