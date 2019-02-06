Украина намерена разорвать соглашение с РФ об обмене правовой информацией

Кабинет министров Украины принял решение разорвать соглашение с Российской Федерацией об обмене правовой информацией. Договор, о котором в настоящий момент идет речь, был заключен 18 апреля 1995 года.

Это соглашение предусматривает необходимость двустороннего обмена правовыми актами в 44 сферах, в частности, в областях гражданского права, трудоустройства, арбитражного процесса, соцстрахования, транспорта, науки, культуры и обороны, передает сегодня ТАСС.

В статье 9 данного договора указано, что он остается в силе до истечения полугода с того момента, когда одна из сторон в письменном порядке уведомить другую о своем решении прекратить его действие.