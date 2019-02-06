У России нет планов размещать ракеты в Беларуси в связи с выходом США из ДРСМД

Спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол Михаил Бабич заявил об отсутствии у России планов по размещению в Беларуси своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).



Как объяснил Бабич, "действующая конфигурация нашей совместной военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара", и необходимости продвигать их на какую-то другую территорию нет, - передает ТАСС.

Дипломат отметил, что у России и Белоруссии действуют совместные планы военного применения, обороны и безопасности Союзного государства. "Поэтому все обязательства по обеспечению безопасности, в том числе и Белоруссии, безусловно, будут соблюдаться и выполняться", - подчеркнул Бабич.