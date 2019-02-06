Лукашенко пригрозил отправить в тюрьму директоров убыточных заводов

Белорусский президент Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства страны. В ходе заседания глава бывшей советской республики пригрозил тюрьмой директорам убыточных предприятий и пообещал снять их с государственного довольствия.

Среди участников совещания присутствовали руководители цементных заводов. В свое время на пике спроса власти Белоруссии приняли решение о модернизации производств. Под гарантии правительства были взяты кредиты Экспортно-импортного банка Китая в размере 500 млн долларов.

Экономисты предупреждали, что возросший спрос носит временный характер и под него не стоит влезать в кредиты, однако модернизировать предприятия было личным распоряжением Лукашенко. В результате, когда спрос упал, задолженность по кредитам начала расти. Просроченные долги исчислялись миллионами долларов, рассчитываться по ним пришлось государству, пишет «Независимая газета».

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений с Россией о транспорте и защите конкуренции.