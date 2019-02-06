Отдых Трампа во Флориде обошелся США в 14 миллионов долларов

Отдых Дональда Трампа во Флориде в первые три месяца его нахождения на посту президента США обошлись стране в 14 миллионов долларов. Политик совершил тогда четыре поездки на выходных в свое поместье.

Как сообщили в Счетной палате США, большая часть указанной суммы – 10,6 миллиона долларов – была направлена на обеспечение безопасности американского лидера. Остальные средства пошли на проживание и прочие расходы персонала, который сопровождал Трампа в поездке.

В Белом доме пока никак не прокомментировал эту информацию. Ранее в администрации президента отмечали, что расходы на обеспечение безопасности не являются заботой Трампа, передает ТАСС.