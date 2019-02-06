Британец утверждает, что он внебрачный сын принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз

Недавно в некоторых СМИ появилась информация о человеке по имени Саймон Доранте-Дэй, который утверждает, что является внебрачным сыном британского принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер-Боулз.

Якобы жена принца родила сына 5 апреля 1966 года в одном из городков графства Гемпшир. Ребенка оставили в детском доме, а через некоторое время его усыновили супруги Карен и Дэвид Дэй, передает teleprogramma.pro.

Мужчина уверяет, что о нем знала принцесса Диана, которая собиралась передать эту информацию журналистам. В ближайшее время Саймон Доранте-Дэй намерен сделать тест ДНК и доказать, что он действительно является частью королевской семьи. Многие, однако, убеждены, что британец просто хочет прославиться за счет принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, сообщает Radar Online.