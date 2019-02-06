СМИ: в британском правительстве тайно обсудили отсрочку Brexit

В британском правительстве тайно обсудили отсрочку выхода страны из Евросоюза на восемь недель. Согласно последней информации, если подобное решение будет принято, то процесс Brexit начнется 24 мая.

Министры хотят, чтобы Европейский Союз согласовал так называемый "льготный период" для Великобритании, который будет длиться два месяца. Как сообщает РБК, ссылаясь на газету The Telegraph, если сделка по Brexit, предложенная ранее премьер-министром Британии Терезой Мэй, будет одобрена, то для принятия всех необходимых законов понадобится дополнительное время.

Отмечается, что сама Мэй считает подобный шаг контрпродуктивным и настаивает на том, чтобы выход из ЕС начался 29 марта, как и было запланировано.