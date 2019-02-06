В армии непризнанной ДНР обозначили обязательное условие прекращения гражданского конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу в разговоре с представителями прессы высказался ополченец Александр Матюшин.

По словам защитника самопровозглашенного государства, ставшего собеседником сетевого издания ФАН, пока у власти в Киеве будут находиться люди, сформировавшиеся в позднюю советскую эпоху и во время независимости, урегулировать ситуацию в Донбассе не удастся. Для того чтобы достичь мира, необходимо сменить действующее руководство Украины и всю ее политическую элиту, отметил Александр Матюшин.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в ЛНР раскрыли преимущества украинской армии перед защищающими республику ополченцами. С соответствующим заявлением выступил Алексей Марков, командир батальона «Призрак».