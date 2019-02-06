Сенат США одобрил закон о санкциях против Сирии

Сенат Конгресса США сегодня одобрил законопроект "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" о санкциях в отношении Сирии и прочих стран, которые оказывают поддержку правительству САР.

Законопроект, в котором подразумевается введение ограничений против Дамаска, а также Москвы и Тегерана, одобрило большинство в Сенате, сообщает ФБА "Экономика сегодня", ссылаясь на издание The Hill.

В данном документе также говорится о поправках, которые предупреждают о негативных последствиях поспешного вывода американских войск с сирийской территории. Кроме того, в бумагах предусмотрено усиление поддержки Израиля, а также укрепление связей с Иорданией в военной сфере.