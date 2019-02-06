Трамп призвал демократов остановить расследования в отношении его администрации

Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов-демократов прекратить расследования в отношении его администрации. Как отметил американский лидер, проведение расследований может навредить экономике страны, - сообщает kp.ru. Трамп назвал расследования смехотворными.

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Он подчеркнул, что сейчас "США переживают экономическое чудо". "И этому могут помешать лишь глупые войны, политика и смехотворные расследования. Если вы хотите мира и законов, не должно быть войн и расследований", - заявил Трамп в ходе своего выступления перед Конгрессом с ежегодным посланием "О положении страны".

Президент США также подчеркнул, что "единство внутри страны" является необходимым условием для достижения победы над "врагами США за их пределами"