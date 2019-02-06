Глава МИД Украины Павел Климкин опасается, что снятие Ульяны Супрун с поста министра здравоохранения "откроет ящик Пандоры" в стране. Климкин вступился за Супрун и предположил, что инцидент может привести к серьезным последствиям.

Министр написал в Facebook, что "решение Окружного административного суда Киева о запрете Ульянe Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения "открывает ящик Пандоры" и создает опасную ситуацию".

5 февраля лидер "Радикальной партии", кандидат в президенты Украины Олег Ляшко объявил, что суд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы минздрава.

Климкин высказался по поводу американского гражданства министра здравоохранения. "Касательно гражданства Супрун - это еще один яркий пример того, о чем я говорил сто пятьдесят раз: нам нужно учитывать объективные потребности страны и взглянуть реальности в лицо, а не закрываться от мира", - отметил он. "Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры", - подчекнул глава украинского МИД.

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