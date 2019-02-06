Румыния заявила, что Россия устраивает провокации в акватории Черного моря

Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш обвинил Россию в провокациях у румынских берегов. По словам главы ведомства, ответы на подобные действия со стороны РФ будет давать весь блок НАТО.

Леш в беседе с журналистами подчеркнул, что намеренно использует термин "провокация", а не "угроза", поскольку речь идет о действиях, которые якобы могут нанести ущерб безопасности Румынии.

Как отмечает "Свободная пресса", ссылаясь на интервью политика телеканалу Antena3, Румыния не будет реагировать на такие шаги в одностороннем порядке, поскольку она является частью Североатлантического альянса. Габриел Леш также подчеркнул, что стране следует сохранять спокойствие.