Два военных корабля столкнулись у берегов США

Два корабля Военно-морских сил США столкнулись у восточного побережья страны. Согласно последней информации, инцидент произошел во время операции по пополнению запасов воды на борту судов.

В пресс-службе ВМС США отметили, авария у берегов страны является незначительной – якобы ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормовыми частями.

Как уточняет ТАСС, в результате случившегося ни один человек не пострадал. Оба корабля смогли продолжить плавание. Отмечается, что точный размер ущерба будет определен позже. Командование ВМС США намерено в ближайшее время провести расследование данного инцидента.