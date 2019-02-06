Трамп: США намерены неусыпно следить за действиями Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены неусыпно следить за действиями Ирана. Политик также добавил, что против страны уже были введены самые жесткие санкции за всю историю.

По словам Трампа, ограничения было решено ввести для того, чтобы гарантировать, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что не сведет глаз с Ирана, власти которого якобы скандируют "Смерть Америке!", а также угрожают еврейскому народу геноцидом. Трамп отметил, что его страна ни при каких условиях не будет игнорировать антисемитизм, передает ТАСС.