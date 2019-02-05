Появление новой мировой валюты - самая страшная угроза для США

Почему России лучше не ввязываться в венесуэльские дела по аналогии с Сирией? Венесуэла на Американском континенте. По действующей доктрине Монро 1822 года, Американский континент под контролем США.



Как рассказал в видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов,

через Венесуэлу в штаты проникает идея социализма. Китайцы в этом регионе мощно сидят. Что касается России, то Кубинский кризис 1962 года памятен американцам, когда под боком США оказалось несколько десятков хиросим. Усиление сейчас позиций России для американцев недопустимо, и идеи боливарианского социализма нужно подавлять.



Но всё же причина американского беспокойства - это то, что по инициативе России закладывались основы нового мира группы стран БРИКС. Это некая коалиция незападных цивилизаций. Это альтернатива западному миру во главе с США. Это новый миропорядок и новый смысл жизни человечества. Там создают свой фонд, как альтернатива МВФ, свой банк – альтернатива Мировому банку. Когда в Дурбане (Южная Африка) приняли решение о постепенном переводе торговых отношений в национальные валюты, а мы с вами понимаем, чтобы перейти даже пяти странам на национальные валюты, нужен какой-то эквивалент, и этим эквивалентом доллар не будет, будет новая мировая валюта. Это самая страшная угроза для США, особенно для той элиты, которая правит Америкой.



Поэтому, мы видим, что первая не Венесуэла, первая пала Бразилия, как матричное государство, вокруг которого может объединиться вся Латинская Америка. Американцы первым делом свалили эту красивую женщину, президента Бразилии, через импичмент, и сразу БРИКС почувствовал торможение в динамике развития. Теперь США нужны малые жертвы, чтобы в регионе не закрепились ни Россия, ни Китай, и чтобы вообще о БРИКС не говорили. Вот в чём проблема.



Подробнее интервью геополитика Леонида Ивашова смотрите Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



