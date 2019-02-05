Медведчук отреагировал на заведенное против него дело

Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа", представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" считает абсурдным дело, заведенное против него Генпрокуратурой Украины.

Ранее во вторник, как уже сообщали "Аргументы Недели", Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Виктора Медведчука, обвинив его в государственной измене.

"Политические репрессии продолжаются все эти годы, в том числе в отношении меня, попытки возбудить уголовные дела и обвинить в том, в чем нельзя", - цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что его предложение по урегулированию конфликта в Донбассе не нарушает украинских законов, однако "власть делает все для того, чтобы мир не был достигнут".