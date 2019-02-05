Нефтяная игла погубила Венесуэлу

Венесуэла некогда была богатейшей страной Латинской Америки и входила в двадцатку самых состоятельных в мире. Но за последние годы масштабы обнищания населения непередаваемы словами. Нищета, голод, массовая миграция.



Геополитики удивляются, что государственного переворота не произошло раньше. Можно сколь угодно насмехаться над водительским прошлым Мадуро и отсутствием у него образования, но даже если бы он был семи пядей во лбу, как его предшественник Уго Чавес, ему бы всё равно не удалось вывести страну из системного экономического кризиса. Причина проблем в экономике - нефтяная игла, которая сначала дала Венесуэле почти райскую жизнь, а затем обрушила её на самое дно. Сегодня при инфляции 700% купить в Каракасе туалетную бумагу и дезодорант практически невозможно.



В 1970-х годах, во время арабо-израильского конфликта, цены на нефть существенно скакнули вверх, и почти десятилетие Боливарская республика купалась в богатстве. Но этот шанс не был использован для развития экономики, собственных производств. Даже врачи нанимались из-за границы, деньги то есть. Но уже к приходу к власти Уго Чавеса, в 80-х года нефть стала падать в цене. И остатки золото-сырьевых запасов использовались не на реформы в экономике, а на нивелирование социального недовольства. Реформы могли спасти страну, но вызвать недовольство людей, подвергнув опасности правящий режим. А социальные подачки успокаивали людей, но ввергали экономику в дальнейшее падение. И вот теперь мы видим то, что видим.



Интересы трёх крупнейших мировых держав сегодня сходятся в Венесуэле. Россия, Китай и США вели и ведут здесь свою игру. Но в американском подбрюшье большой брат не позволит никому навязывать свои правила. Вероятнее всего, России придётся оттуда уйти. О том, почему нам лучше не ввязываться в очередную войну ещё и в Латинской Америке рассказывает в видеоинтервью на на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов.



