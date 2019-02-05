В ЛНР раскрыли преимущества ВСУ перед сражающимися с Киевом защитниками Донбасса

В ополчении непризнанной ЛНР рассказали, какими преимуществами обладают Вооруженные силы Украины перед сражающимся с ними защитниками Донбасса. По данному вопросу высказался Алексей Марков, командир батальона «Призрак».

Как отметил Марков, ВСУ превосходят ополченцев в численном отношении, так как Украина обладает куда большим мобилизационным потенциалом, чем республики Донбасса. Также комбат обратил внимание на то, что противник может закупать оружие за рубежом, при этом у Киева имеются собственные производственные мощности, позволяющие проводить ремонт техники. В этом отношении ВСУ также находятся в значительно более выгодном положении, процитировал Алексея Маркова сайт «ПолитНавигатор».

Ранее во вторник сообщалось, что комбат «Призрака» раскрыл представляющий опасность для России сценарий развития ситуации на Украине.