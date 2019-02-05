В Китае встретили год Земляной свиньи

В Китае встретили долгожданный Новый год по лунному календарю. Чуньцзе, как в Поднебесной именуют праздник весны, отмечается широкими гуляньями, ярмарками и театральными постановками.

Праздник Весны выпал в ночь на 5 февраля, от Желтой земляной свиньи ждут благополучия, богатства и процветания. В Китае свинья символизирует благосостояние и удачу. Даже иероглиф "дом" состоит из двух ключей: "крыша" и "свинья".

По традиции китайцы, как обычно, зажгли красные огни и запустили фейерверки (невзирая на запрет китайских властей на использование пиротехники в этом году), чтобы отпугнуть чудовище Нень, по легенде пожирающее скот и зерно.

Жители КНР считают, что чем громче отметишь праздник, тем счастливее будет грядущий год. Главный цвет праздника - красный, он символизирует счастье. Традиционный новогодний подарок - красный конверт с сотней юаней в купюрах.