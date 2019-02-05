Пушков высказался о заявлении Японии по размещению на Курилах ракет США
5 февраля 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что заявление Японии о размещении на Курильских островах американских ракет - сильный довод против передачи островов.
О том, что Курилы - идеальное место для размещения ракет США - написала газета Japan Business Press.
"В Японии рассуждают о том, что Курилы станут идеальным место для размещения ракет США. Расчеты тревожные - впервые с холодной войны в странах-союзниках США открыто прикидывают, где размещать их ядерные ракеты. Пустые расчеты, но очевидный сильный довод против передачи островов", - прокомментировал Алексей Пушков.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее назвал заявление японских СМИ провокацией.