Пушков высказался о заявлении Японии по размещению на Курилах ракет США

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что заявление Японии о размещении на Курильских островах американских ракет - сильный довод против передачи островов.

О том, что Курилы - идеальное место для размещения ракет США - написала газета Japan Business Press.

"В Японии рассуждают о том, что Курилы станут идеальным место для размещения ракет США. Расчеты тревожные - впервые с холодной войны в странах-союзниках США открыто прикидывают, где размещать их ядерные ракеты. Пустые расчеты, но очевидный сильный довод против передачи островов", - прокомментировал Алексей Пушков.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее назвал заявление японских СМИ провокацией.