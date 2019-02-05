Комбат ЛНР огласил опасный для России сценарий развития ситуации на Украине

Алексей Марков, командир одного из батальонов непризнанной ЛНР, обозначил опасный для Российской Федерации сценарий развития событий на Украине. Соответствующее заявление ополченец сделал в разговоре с журналистами.

По словам комбата, усилиями киевской власти, продвигающей ультраправую идеологию, бывшая советская республика превращается во враждебное по отношению к РФ, русофобское государство. Согласно прогнозу Алексея Маркова, процитированного «Царьградом», при условии сохранения нынешних тенденций Украина в скором будущем превратится во вторую Польшу, только «еще беднее и под самым боком у России».

Ранее стали известны возможные подробности следующей антироссийской провокации Киева в акватории Азовского моря. Данная тема была раскрыта в публикации, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.