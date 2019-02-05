В Совфеде оценили вероятность распада НАТО и Евросоюза в случае развала ДРСМД

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во вторник, 5 февраля, оценил вероятность развала НАТО и Евросоюза в случае прекращения действия договора о РСМД.

Политик отметил, что страны ЕС в большинстве своем являются членами НАТО, однако главный раскол в случае развала ДРСМД произойдет между Евросоюзом совместно с Североатлантическим альянсом и американцами.

Джабаров в беседе с RT отметил, что власти США своим решением выйти из договора очень сильно подставили европейцев. В Совфеде считают, что Штаты в настоящий момент разрушают систему безопасности, вследствие чего европейским странам очень сложно планировать дальнейшую жизнь. Именно поэтому сейчас настало время ЕС "сказать свое слово", считает Джабаров.