В Венесуэле сообщили об «абсолютной катастрофе» с экспортом нефти

Нефтяная промышленность Венесуэлы находится на грани краха. Соответствующая характеристика ситуации, сложившейся в переживающей политический и экономический кризис южноамериканской стране, содержится в материале, опубликованном американскими СМИ.

Газета The Wall Street Journal пишет, что нефть, добываемая на территории Венесуэлы, в настоящее время заполняет внутренние нефтехранилища и почти не поступает на внешний рынок, поскольку правительство президента Николаса Мадуро изо всех сил пытается выстроить независимую от США схему поставок топлива. В конце января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной компании PDVSA. Американские власти заявили, что стремятся не дать режиму Мадуро распоряжаться доходами от продажи нефти.

Лидер нефтяного профсоюза Венесуэлы Луис Эрнандес, процитированный WSJ, назвал сегодняшнюю ситуацию с экспортом топлива «абсолютной катастрофой».

Ранее во вторник сообщалось, что Николас Мадуро призвал мировое сообщество «остановить безумие» президента США Дональда Трампа.