Рада: Украине безразлична реакция России на выборы в стране

Украинский депутат, член делегации страны в ПАСЕ Алексей Гончаренко во вторник, 5 февраля, заявил, что Киеву абсолютно безразлично, признает ли Российская Федерация результаты президентских выборов.



Алексей Гончаренко отметил, что Украине все равно, какими будут действия России после выборов на украинской территории, если на них не будет российских наблюдателей. Политик убежден, что Москве "все будет не нравиться", пока Киев идет своим путем, передает сегодня РИА "Новости"

Напомним, ранее украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что прикажет Госпогранслужбе ни при каких условиях не впускать в страну российских наблюдателей для участия в избирательном процессе.

Напомним, выборы главы государства запланированы на 31 марта.