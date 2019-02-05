При пожаре в Париже погибли десять человек

Днем во вторник, 5 февраля, стало известно, что жертвами пожара в 16 округе Парижа стали десять человек. Возгорание возникло в восьмиэтажном жилом доме около 1.00 по местному времени на улице Эрланже.

Ранее сегодня сообщалось, что в ходе сильного пожара погибли девять человек, а пострадали не менее 36 граждан, один из которых ребенок.