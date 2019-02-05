Лужков рассказал, как Трамп был связан с мэрией Москвы

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что действующий президент США Дональд Трамп в конце 1990-х годов вел переговоры по бизнесу с московским правительством. По сведениям Лужкова, Трамп прилетал в Москву и обсуждал инвестирование в торговый комплекс "Охотный ряд".

Экс-столичный градоначальник сообщил, что Трамп контактировал с тогдашним руководителем стройкомплекса столицы, ныне депутатом Госдумы Владимиром Ресиным по делам, связанным со строительством подземного торгового комплекса на Манежной площади, - сообщается на сайте газеты "Ведомости".

По словам Лужкова, Трамп хотел принять участие в строительстве этого комплекса, но его планы не были реализованы.

Лужков уточнил что Трамп побывал в Москве по бизнесу не более двух раз, и дальше переговоров дело не сдвинулось.