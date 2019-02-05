В Японии назвали южнокурильский остров Итуруп идеальным местом для размещения американских ракет. Японское издание Japan Business Press написало, что расположение американских ракет на острове Итуруп позволит защитить США и Японию от ракет КНДР.

Как отмечается на сайте издания, что американские ПВО смогут перехватить северокорейскую ракету на раннем этапе ее запуска.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал заявление японских СМИ провокацией. Политик предложил Японии размещать ракеты для защиты от КНДР на своей территории и подчеркнул, что на Курилах могут находиться только российские вооружения, - сообщает РИА Новости.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов полагает, что заявления японских СМИ ставят под сомнение возможность заключения мирного договора между Россией и Японией.

По его мнению, журналисты работают против премьера Японии Синдзо Абе или дают сигнал США начать давление.