Шойгу рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во вторник, 5 февраля, сообщил, как Россия ответит на выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Глава Минобороны заявил, что РФ намерена в ближайшие два года России разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности. Кроме того, будет создан наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, передает РИА "Новости".

Шойгу подчеркнул, что все эти меры будут приняты в связи с тем, что Вашингтон приостанавливает свои обязательства по ДРСМД и активно работает над разработкой ракет наземного базирования.