Украинский дрон снял на видео атаку ВСУ по командному пункту ополченцев Донбасса

Вооруженные силы Украины нанесли удар по командному пункту ополченцев Донбасса, расположенному в районе города Золотое. Соответствующее видео, сделанное киевским беспилотником, появилось в интернете.

Согласно утверждению волонтера ВСУ Юрия Мысягина, военные атаковали противника в ответ на подрыв грузовика, принадлежавшего 54-й армейской бригаде. Как написал доброволец в Facebook, в результате удара по командному пункту удалось уничтожить зенитное орудие и несколько автомобилей. Также из поста следует, что от украинских боеприпасов погибли несколько защитников Донбасса.

Боевые действия между ополченцами и ВСУ продолжаются с весны 2014 года. Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве придумали, как вернуть отделившиеся от него ДНР и ЛНР. По данному вопросу высказался Владимир Гройсман, премьер бывшей советской республики.