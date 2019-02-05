СМИ выявили «последний шанс» Петра Порошенко на переизбрание президентом Украины

У Петра Порошенко остался «последний шанс» переизбраться на пост украинского президента. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах российских интернет-СМИ.

Сайт rubaltic.ru констатирует, что временное введение военного положения и получение автокефального статуса украинской церковью не помогли поднять рейтинг действующего главы государства. Как отмечается в процитированной публикации, Порошенко «уцепился» за свой «последний шанс». Он заключается в обмене пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР или Россией.

В случае осуществления данного обмена его главным выгодополучателем станет президент, так как украинцы воспримут новость о возвращении своих соотечественников домой с воодушевлением. При этом в публикации ставится под сомнение то, что республики Донбасса и Москва захотят помогать Порошенко в борьбе за сохранение власти.