В правительстве Украины придумали способ вернуть восставшие ДНР и ЛНР без войны

В правительстве Украины придумали способ возвращения ДНР и ЛНР, который не предполагает ведения боевых действий. По данному вопросу высказался Владимир Гройсман, глава кабинета министров соседнего государства.

Чиновник назвал Донбасс украинским и отметил, что восстановление контроля Киева над территориями восставших республик неизбежно. По словам Гройсмана, руководству Украины необходимо создать в стране сильную экономику и обеспечить населению высокий уровень жизни. Если удастся выполнить эту задачу, жители Донецка и Луганска захотят вернуться под юрисдикцию Киева сами, процитировало премьер-министра интернет-издание Lenta.ru.

Ранее во вторник сообщалось, что в ополчении самопровозглашенной ДНР назвали причину сдачи Славянска Вооруженным силам Украины в 2014 году. Соответствующее заявление сделал защитник города Андрей Савельев.