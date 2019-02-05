Увеличилось количество жертв пожара в Париже

Утром во вторник, 5 февраля, стало известно, что количество жертв пожара в 16 округе Парижа увеличилось. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил прокурор столицы Франции Реми Хейтц.

В эфире телеканала BFMTV Хейтц отметил, что в результате пожара погибли восемь человек, работы на месте происшествия продолжаются.

Мэр Парижа Анн Идальго сегодня выразила соболезнования семьям погибших и добавила, что Парижский совет во вторник начнется с минуты молчания, передает РИА "Новости".

Напомним, причина мощного пожара пока не установлена.