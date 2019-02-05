Озвучен прогноз о разгроме танками РФ сил НАТО в Европе в случае Третьей мировой

В случае начала Третьей мировой войны танковая армия Россия разгромит силы Североатлантического альянса, дислоцированные в Европе. Соответствующий прогноз появился некоторое время назад на страницах британской прессы.

Издание Daily Star пишет, что танки, имеющиеся на вооружении России, представляют серьезную угрозу для НАТО. Если разгорится военный конфликт, армейские соединения РФ, в составе которых присутствуют бронемашины, сметут силы альянса на «Старом континенте», отмечается в процитированном материале. При этом в публикации предсказывается, что потенциала России не хватит для «полной оккупации Европы».

Ранее на текущей неделе сообщалось, в отечественной блогосфере выложили заметку, в которой обозначен возможной ответ Москвы на решение администрации Соединенных Штатов выйти из Договора РСМД.