США обвинили Россию в систематических нарушениях норм ВТО

В документе, в частности, подчеркивается, что Россия не в полной мере придерживается правила открытости рынков, а это в свою очередь препятствует экспорту американских товаров и услуг. Уточняется также, что если США обнаружат, что российская сторона не выполняет обязательства по ВТО, то они намерены принять всевозможные меры для решения вопроса и сохранения рынков РФ открытыми для экспорта из Штатов.

В отчете отмечается, что разрыв двусторонних связей с Москвой после событий на Украине в 2014 году ограничивает возможности Вашингтона напрямую обсуждать наиболее сложные проблемы, а запросы американской стороны о встречах часто игнорируются, передает РИА "Новости"