В ополчении ДНР обозначили причину сдачи Славянска армии Украины в 2014 году

Участник обороны Славянска Андрей Савельев объяснил, почему ополченцы ДНР сдали этот город украинской армии в 2014 году. Заявление защитника самопровозглашенной республики приведено в заметке, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

Савельев рассказал на презентации своей книги, посвященной конфликту в Донбассе, что летом 2014-го командование ополчения пришло к выводу о бесполезности дальнейшего сопротивления противнику. На тот момент киевские силовики сумели заблокировать населенный пункт, они обладали преимуществом в вооружении. Если бы силы ДНР не ушли из Славянска, украинская армия продолжила бы обстреливать город до последнего жителя, процитировало Андрея Савельева интернет-издание ФАН.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что последствия новой атаки киевских военных против окраины Донецка сняли на видео.