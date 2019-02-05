Пожар вспыхнул минувшей ночью в 16 округе Парижа, семеро погибших

В ночь на вторник, 5 февраля, в Париже произошел мощный пожар. Согласно последней информации осведомленных источников, возгорание было зафиксировано на улице Эрланже около часа ночи по местному времени.

Улица, о которой идет речь, находится в 16 округе Парижа. Жертвами пожара стали не менее семи человек. Еще 28 граждан пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших – трое сотрудников пожарной охраны, передает портал Газета.Ru.

В настоящий момент на месте случившегося работают около 200 пожарных. Жители всех соседних домов были экстренно эвакуированы. Причина пожара пока не установлена.