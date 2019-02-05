Власти США подсчитали страны, поддержавшие Гуаидо в качестве главы Венесуэлы

Глава Госдепартамента США Майк Помпео подсчитал страны, которые признали Хуана Гуаидо в качестве временного лидера Венесуэлы. Дипломат обратился с благодарностью к руководству этих государств.

Помпео отметил, что США приветствуют Францию, Австрию, Хорватию, Чехию, Бельгию, Эстонию, Данию, Германию, Финляндию, Исландию, Литву, Латвию, Люксембург, Нидерланды, Македонию, Португалию, Польшу, Швецию и Великобританию, которые поддержали народ Венесуэлы, признав Гуаидо временным лидером страны, передает "Свободная пресса".

23 января оппозиционер Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы. Его в этой роли признал американский лидер Дональд Трамп.