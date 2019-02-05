В США могут запретить продажу сигарет гражданам, которым не исполнилось 100 лет

В США могут запретить продажу сигарет гражданам, которым не исполнилось сто лет. Согласно последней информации, подобное решение может быть принято руководством американского штата Гавайи.

Возрастные ограничения хотят вводить постепенно. Уже в будущем году минимальный возраст для приобретения сигарет могут увеличить до 30 лет. К 2021 году данный порог может быть поднят уже до 40 лет, в 2022 — до 50 лет, в 2023— до 60 лет, а в 2024 году – сразу до 100 лет, передает "Свободная пресса".

Таким радикальным методом власти штата планируют бороться с вредной привычкой. Сейчас сигареты на Гавайях продают лицам, которые достигли 21 года.