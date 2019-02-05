По словам Кучеренко, украинцам рассказывают, что эти субсидии являются фактически "подарком с неба", поскольку гражданам ничего не нужно делать – лишь пойти и получить их. Экс-министр ЖКХ убежден, что это миф, который нацелен на развал украинской экономики, поскольку субсидии из воздуха не берутся – они заложены в бюджете, куда украинцы платят налоги.

"Они закрывают нашими налогами теневые схемы", – передает РИА "Новости" слова Алексея Кучеренко. Он также отметил, что ни в одной стране мира 60 процентам населения не требуются субсидии для оплаты коммунальных услуг.