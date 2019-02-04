Житель Китая четыре года жил с зубочисткой в сердце

Житель китайской провинции Гуанси прожил четыре года с зубочисткой в сердце, которую по ошибке проглотил вместе с напитком. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает портал Sina.

Накануне молодого человека доставили в больницу с температурой в 40 градусов. Во время обследования врачи заметили странные тени в правом легком и воспаление сердца, передает "Московский комсомолец".

Во время операции хирурги обнаружили внутри пациента шестисантиметровую зубочистку. Предположительно, она попала в дыхательный проход, пронзила стенку правого легкого, а затем вонзилась в сердце.

Пациент рассказал, что всегда клал зубочистку в напиток, дабы не перепутать свой стакан с чужим. Ухудшение он почувствовал 4 года назад и потратил на безрезультатное лечение порядка 23 тысяч фунтов.

Однако медики никак не могли выяснить причину его постоянных болезней. В настоящее время Чжоу чувствует себя нормально. Сообщается, что жизненно важные органы не были сильно повреждены.