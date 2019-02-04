На Украине объявили в розыск пропавшего капитана судна "Норд"
4 февраля 2019, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]
Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко, исчезнувший в конце января из поля зрения правоохранителей на Украине, объявлен в розыск как без вести пропавший.
Владимир Горбенко пропал 26 января в Мелитополе Запорожской области Украины. «Больше недели он не выходит на связь с родными и адвокатами», - сообщил его адвокат Максим Могильницкий.
Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное убийство» после исчезновения капитана российского рыболовецкого траулера «Норд» Владимира Горбенко. Это позволило признать капитана без вести пропавшим и объявить розыск, сообщает РИА Новости.