В Польше начались массовые увольнения украинцев

Увольняют работников большей частью строительные компании, банки, розничные магазины. Об этом сообщила украинская пресса со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

Прошлый год оказался тяжелым для украинских трудовых мигрантов, которые отправились прятаться от безработицы в соседнюю Польшу. В этой стране обозначились первые признаки кризиса, который ознаменовался большим количеством увольнений.

Больше всего народу было уволено из концерна «Skanska», розничной торговой сети «Tesco» и банков «BGŻ BNP Paribas», «PKO BP». Эксперты связывают это с нерентабельностью. Предприятия закрывают региональные точки и увольняют персонал. Перспектив стабилизации ситуации пока не видно и скорее всего увольнения продолжатся в 2019 году.

Рассказывая об увольнениях своих «заробитчан», украинские СМИ принялись успокаивать аудиторию. По их версии «европейские государства соперничают с Украиной за шанс приглашать на работу высококвалифицированных профессионалов».

Как пояснил корреспонденту АН житель города Гожув Ян Новак, ситуация с украинскими гастарбайтерами далеко не так радужна, как ее пытаются описать: «Они сюда едут, потому что в Европе их никто не ждет. Выезжать дальше они боятся, потому что если их поймают в Европе, им будет закрыт въезд на много лет. Та они, по большому счету, и здесь не нужны никому. Они здесь всем просто осточертели. Раньше украинцы работали только в крупных городах, таких как Варшава. За последние пару лет они уже добрались и до такого маленького города, как Гожув. Они забирают у нас рабочие места. Зачем они нам здесь нужны. Я не националист, но уже готов говорить: украинцы, уезжайте домой».