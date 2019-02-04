Украина: реальная президентская тройка

Кандидатами для участия в президентских выборах на Украине зарегистрированы более 20 претендентов. Но реальные шансы на победу есть только у троих.



Среди профессиональных политиков лидирует Юлия Тимошенко. Её поддерживает партия "Батьковщина". Газовая принцесса действительно имеет надёжных и реальных сторонников, проверенных временем. Она долго ждала своего звёздного часа. По сравнению с 2014 годом, когда она только вышла из тюрьмы, Тимошенко сейчас в прекрасной форме. Правда, политик не пользуется безоговорочной поддержкой Запада, потому что будучи премьером Украины не выполнила взятые на себя договорённости. Из олигархов Юлию Владимировну поддерживает только хозяин Днепропетровска Игорь Коломойский. Это он делает назло Порошенко, который снял в своё время Коломойского с поста губернатора.



На втором месте идёт актёр Владимир Зеленский. Он не имеет политического опыта, зато пользуется огромной популярностью у избирателей. Его политическим продюсером выступает тоже Игорь Коломойский, который поставил сразу на двух кандидатов. Он обладает и медиаресурсами, которые раскручивают его ставленников. На телеканале олигарха "1+1" Зеленский в новогоднюю ночь объявил о своём решении участвовать в президентских выборах, сдвинув по времени новогоднее обращение пана Порошенко. На прошлой неделе актёр Зеленский по рейтингам даже обогнал Тимошенко. И его рейтинг, в отличие от Юлиного, продолжает увеличиваться. Кандидат Зеленский недавно заявил, что готов сесть за стол переговоров с Россией. Да и его патрон почему-то не числится в российских санкционных списках.



И только третье место занимает действующий президент Петр Порошенко. Его рейтинг катастрофически низкий - 5-7% и огромный антирейтинг - 40-50%. Однако в его руках административный ресурс. Аналитики говорят, что Порошенко может рассчитывать на сельского избирателя, которого подкупит различными обещаниями. А также на сельскую элиту, которой обещает поддержку на местных выборах в обмен на президентскую победу. В результате такого подкупа Порошенко может рассчитывать на 15-20% избирателей. Но в случае второго тура выборов политологи предрекают Порошенко позорное поражение, поскольку в этом сценарии включится антирейтинг президента и все, кому он не нравится, придут и проголосуют против него. Даже если Порошенко удастся накрутить себе голосов, у него нет слаженной команды, ему не на кого опереться в критический момент. Члены его кабинета то и дело посматривают по сторонам, примыкая к перспективным кандидатам. Запад может и закроет глаза на махинации Порошенко с голосами, но сами украинцы вряд ли позволят их обсчитать.



Вслед за президентскими, осенью 2019 года состоятся парламентские выборы на Украине. Это тоже разменная монета для противников действующей власти, поддержку которых можно купить местами в Верховной Раде. Во всех возможных комбинациях не становится легче простому народу, который пойдёт 31 марта и выберет себе очередного популиста.



